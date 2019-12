Barrero relata: “Yo estaba casado con Esther Andrés, una sobrina de Levingston, y una noche me invitan a una cena a la residencia de Olivos. Hasta ese momento yo había visto socialmente al general una o dos veces. Cuando vamos hacia Olivos mi mujer me dice que me iban a ofrecer algo. Después de la cena, Levingston, el general Manuel Ángel Ceretti (el consuegro del Presidente y jefe del Cuerpo V) y yo vamos a una salita de fumar dentro de la residencia. ‘¿En qué le puedo ser útil?’, me preguntó Levingston y yo le respondí que no necesitaba nada y que le agradecía. Cuando Ester se enteró lo que le había respondido me quiso matar. Pero a las 48 horas recibo una citación, voy y entonces me dicen si quería trabajar en la Casa de Gobierno. En una oportunidad me convocan y me dicen que el general Perón quería volver al país y no sabían por qué. Me piden si podía viajar a Madrid, sin representación oficial, sólo debía hablar con él y averiguar. Nada más. Voy a la empresa de viajes Rotamund, en la avenida Roque Sáenz Peña, recuerdo que me acompañaron Vanni y Carlitos Villone. Viajamos el gordo Vanni, yo y mi custodio Pasarotto".