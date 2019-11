Días más tarde los periodistas le preguntaron a Paladino sobre sus contactos con los radicales y “hablamos de dialogar con todas las corrientes políticas representativas”, le explicó a Perón en la misma carta. “Entonces me preguntaron si había algo especial con el frondizismo. Me acordé de su frase, mi General, y le dije: ‘No, porque nosotros pondremos los votos y Frondizi la República…’. Frigerio vino corriendo a verme el día siguiente. Quiso plantear que si habíamos cambiado la línea lo menos que podríamos hacer era avisarle”. Y le respondió, amablemente, que “el movimiento nunca había cambiado su línea. Preguntó por Perón y le aseguré que nuestro Líder mantenía su distinción de siempre para con él, Rogelio Frigerio. Entonces se exhaltó un poquito y afirmó que Perón se equivocaba, porque Frigerio y Frondizi son la misma cosa, tanto en lo político como en lo económico. El asunto de nuestro diálogo con los radicales, evidentemente, los saca de quicio. No lo aguantan, sencillamente. ”