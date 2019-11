“El bullying es muy fuerte, la discriminación por discapacidad en el ámbito laboral es tremenda. Y hay muchas cosas que no se saben porque no se denuncian. Lo que hacemos es visibilizar las cosas, porque creemos que no hay otra manera. Y también tenemos todo un desarrollo en términos de educación. Seguimos entendiendo que la educación es el motor principal para que las sociedades sean mejores en el futuro. Así metimos al INADI en un montón de lugares: damos cursos en la policía, en el servicio penitenciario. Ese germen va entrando de a poquito para entender que hay que cambiar la mirada de las cosas”, asegura.