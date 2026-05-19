Corrientes: una yarará atacó a una mujer mientras buscaba yuyos para el mate en el patio de su casa

La yarará de la cruz es la especie responsable de la mayoría de los accidentes ofídicos registrados en Argentina

La rutina de ir al patio a juntar yuyos para el mate tuvo un giro inesperado para Luisana Inés Cañete en una urgencia médica. La mujer de 75 años, vecina de la localidad correntina de San Miguel, fue mordida en uno de sus talones por una yarará de la cruz, una de las serpientes más venenosas del país.

El episodio ocurrió el viernes 15 de mayo cuando Cañete salió al patio de su vivienda a recolectar hierbas, una tarea cotidiana en muchos hogares del litoral argentino.

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En un momento de descuido, se encontró con el ofidio, que le propinó la mordedura en el talón. El riesgo que representa el veneno de esta especie obligó a una intervención médica sin demoras.

Según relataron allegados a la familia —información que recogió El Litoral—, la mujer fue asistida de urgencia y recibió cuatro dosis de suero antiofídico, el tratamiento de rigor ante una mordedura de este tipo.

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El protocolo sanitario previsto para estos casos permitió estabilizar su cuadro y revertir los efectos del veneno.

De acuerdo con los últimos partes médicos, Cañete evoluciona favorablemente y permanece en su domicilio bajo seguimiento sanitario. La paciente completa el proceso de recuperación en su casa, con control de los profesionales de salud intervinientes.

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La yarará de la cruz, del género Bothrops, es la especie responsable de la mayoría de los accidentes ofídicos registrados en Argentina.

Su mordedura puede derivar en complicaciones graves si no se administra el antiveneno a tiempo, un factor que, en este caso, jugó a favor de la paciente dada la rapidez con que se activó la atención médica.

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Tragedia en Cosquín: murió una nena de 4 años que fue atacada por un perro

Las autoridades de Cosquín investigan si el perro que atacó a la menor era mascota de la familia afectada

Una tragedia sacudió a Cosquín, en el valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, luego del fallecimiento de una niña de 4 años a raíz del ataque de un perro de raza mestiza. El episodio ocurrió este miércoles y provocó una fuerte conmoción entre vecinos y autoridades.

Según información confirmada por la Policía, el animal atacó a la menor y le provocó heridas graves, especialmente en la zona del cuello. El ataque se registró en un predio próximo a la vivienda de la víctima, frente al cementerio local. Hasta el momento, no se logró determinar si el perro era propiedad de la familia.

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Por la tarde, tras la realización de la autopsia, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmó que la causa de la muerte fue “shock hipovolémico debido a herida contusa penetrante en el cuello con ruptura de carótida izquierda”. Además, detectaron 14 lesiones profundas tanto en el cuello como en la cabeza, y 18 heridas superficiales.

La emergencia se desató al mediodía, cuando los servicios de asistencia arribaron al lugar en cuestión de minutos. Personal policial, bomberos y la Guardia Local desplegaron un intenso operativo para intentar salvar la vida de la pequeña, aunque sus esfuerzos resultaron infructuosos, indicó La Voz.

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La noticia del deceso fue confirmada por la directora de Defensa Civil de la ciudad, Laura Barreiro, quien detalló en diálogo con Cadena 3: “Nos dimos con esta situación al mediodía. Es un momento muy delicado y pedimos extrema reserva y respeto para la familia que está atravesando este dolor”.

El entorno familiar de la víctima permanece bajo asistencia de los equipos de emergencia y en estado de shock.

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El hecho quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, quien coordina las tareas investigativas junto al personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Departamental Punilla y bomberos.

Las autoridades trabajan en la reconstrucción de los hechos para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la procedencia del animal involucrado, así como la raza exacta. La zona donde ocurrió el ataque permanece cercada para permitir el trabajo de los peritos criminalísticos.

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