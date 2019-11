La AFA, además, acompañó la acción con un spot que se difundirá hoy en las redes sociales y tuvo como protagonistas a 11 jugadoras profesionales. “Ahora que nos ven queremos decirles algo”, arranca una de ellas, para luego hablar sobre las alarmantes estadísticas sobre mujeres asesinadas. Y siguen: “Mujeres como yo, como tu mamá, como tu hermana, como tu sobrina, como nosotras. Mujeres que no murieron, las mataron. Mujeres que no aparecieron sin vida. Las asesinaron. Mujeres que ya no están”.