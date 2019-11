Silvia Martín, delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en San Juan, dijo que la profesora no puede aceptar que un genocidio de seis millones de personas sea tomado como tema de burla, ni tolerar un material reivindicatorio de la ideología nazi. “Si no entiende el disvalor del nazismo para la humanidad, no puede estar frente a un aula”, sostuvo.