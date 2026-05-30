Sociedad

La verdadera motosierra: el intendente de Bariloche se puso al frente de una tala de pinos históricos y encendió una polémica ambiental

Walter Cortés encabezó los trabajos de remoción de árboles en la avenida Costanera, plantados en 1946, frente al lago Nahuel Huapi. “Podían caerse y matar a alguien. Nosotros no vamos a llorar ningún muerto”, argumentó. Las repercusiones políticas

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El intendente de Bariloche, Walter Cortés, se mostró al frente de los equipos de trabajadores que realizaron tareas de remoción de pinos en la avenida costera junto al lago Nahuel Huapi (@municipalidaddebariloche)

El intendente Walter Cortés quedó en el ojo de la tormenta luego de encabezar una tala de pinos plantados hace 80 años en la costanera de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

Podían caerse y matar a alguien. Nosotros no vamos a llorar ningún muerto”, se defendió el jefe comunal luego del acto oficial por el 25 de mayo.

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El operativo ya alcanzó 50 ejemplares cortados y prevé retirar otros 20 entre el Monolito y Elordi. Ese tramo forma parte de una intervención más amplia sobre la costa, donde también se trabaja con macrocarpas y con la plantación de nativas y rosales.

El intendente Walter Cortés encabezó la tala de pinos en Bariloche
El intendente de Bariloche, motosierra en mano, al frente de los trabajos de talas de pinos

En el Centro Cívico, Cortés siguió respondiendo las críticas de concejales opositores y sectores ambientalistas. “No vamos a dejar que un pino mate a un vecino. Antes que pase eso los vamos a cortar, con toda la lástima que esto implica. A mí no me van a cargar ningún muerto”, agregó.

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Cómo son los trabajos de remoción

La Municipalidad de Bariloche encuadró las tareas como un apeo preventivo y un recambio forestal. Por ende, las cuadrillas de la Subsecretaría de Parques y Jardines trabajaron con presencia del propio Cortés y el Ejecutivo argumentó que algunos árboles presentan un estado sanitario desfavorable, con peligro ante vientos fuertes, nevadas o caída de ramas.

El intendente Walter Cortés encabezó la tala de pinos en Bariloche
Cortés colaboró con la cuadrilla de tala y remoción de árboles en la Costanera de Bariloche

“Este apeo preventivo trata específicamente de preservar la salud de la población”, sostuvo Cortés. El intendente afirmó además, que muchos ejemplares tienen más de 60 años (en realidad, 80, ya que fueron plantados en 1946) y que algunos levantan el asfalto o podrían provocar accidentes.

El subsecretario de Parques y Jardines Germán Fritz explicó al diario Río Negro que “la idea es eliminar el riesgo. Había un riesgo real con árboles con procesos de sobremadurez, con indicadores llamativos en el estado del follaje y fustes, y cuando existe un riesgo en una zona de alta transitabilidad, urbana, el riesgo se transforma en peligro”.

Cortés declaró que "los árboles de la Costanera ya cumplieron una función" (Seis TV)

La gestión municipal también plantea una recuperación paisajística. “Somos la única ciudad que esconde el lago, tenemos que mostrarlo”, afirmó Cortés a medios locales. En la misma línea, dijo que hay que “poner especies autóctonas y abrir” el lago a la ciudad.

Según Bariloche 2000, el plan prevé un recambio progresivo por especies nativas y ornamentales, entre ellas ñires, cerezos blancos y espinos. El Cordillerano informó, además, que la agrupación Jóvenes por Bariloche colabora con la limpieza del material que queda en la vía pública y con la plantación.

Las críticas políticas y el antecedente del referéndum

La concejal Julieta Wallace cuestionó la decisión y recordó, según Bariloche 2000, que existía una ordenanza vinculada con la protección de árboles singulares. “La Ordenanza de Árboles Singulares protegía a los pinos de la costanera. Fue aprobada por mayoría en el Concejo y vos la vetaste”, expresó Wallace en un video difundido en redes sociales.

Además sostuvo que sostuvo que esos pinos “fueron plantados por vecinos de la ciudad” y que funcionan como protección contra el viento del lago para los edificios de la costanera. “Te acabas de llevar puesto 100 años de historia barilochense”, manifestó la edil.

Julieta Wallace apuntó a la gestión de Cortés por la tala de árboles: "El intendente arrasó con 100 años de historía barilochense" (@julieta.wallace)

Cortés ya había intentado avanzar con esta discusión mediante un referéndum impulsado el 9 de noviembre del año pasado. Una de las 10 preguntas proponía “reemplazar los pinos de la costanera priorizando especies autóctonas”, pero el Superior Tribunal de Justicia anuló la consulta popular al considerar que el intendente incurrió en “exceso de su competencia, invadiendo facultades propias del Concejo Municipal”.

La intervención también generó dudas sobre los ejemplares del predio de la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi. El delegado de la Catedral, Gastón Muñiz, explicó a El Cordillerano que el foco actual está en las macrocarpas ubicadas frente al templo, sobre la vereda de 12 de Octubre, y no en las que están dentro del parque.

El intendente Walter Cortés encabezó la tala de pinos en Bariloche
Algunos de los trabajos en altura para la remoción de pinos en la costa de Bariloche

Según El Cordillerano, los ejemplares sobre la costanera que tienen pedido de volteo autorizado por Parques Nacionales y la Dirección de Bosques serán removidos y el obispado ya dio el visto bueno, mientras que los que están dentro del predio no tienen una definición y se proyecta que se mantengan.

El delegado sostuvo también que hay una cierta “aceptación de la gente” porque la intervención apunta a prevenir. “Siempre se busca que las políticas prevengan y no actúen sobre hechos consumados. Hubo muchos accidentes de tránsito por el hielo y las ramas. Es más allá de lo visual”, dijo Muñiz a el medio barilochense.

¿Qué pasará con los árboles derribados?, parte de la madera será reutilizada con fines sociales y comunitarios, mientras que la madera de la macrocarpa “rinde como leña” y se cortará para entregarla a familias locales.

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