En 2012, Jacqueline visitó el sitio conmemorativo de Ravensbrück en honor al 70 aniversario de la destrucción de Lídice. En ese marco, se levantó un memorial conmemorativo para las 196 mujeres deportadas. Había sobrevivientes, familiares y descendientes de las víctimas. Estaba ella, nieta del arquitecto de la masacre. No se animó a decir quién era: “Tuve sentimientos encontrados. Por un lado me cuestionaba qué tenía que ver todo eso conmigo y me respondía que tiene mucho que ver porque es la historia de mi familia. Por otro lado lado me preguntaba en qué medida era lícito que yo, como nieta de un perpetrador, pidiera perdón por crímenes que no pueden ser perdonados”.