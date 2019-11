Este cambio en la política estatal respecto a los hidrocarburos no contó con el apoyo de toda la clase política. El caso de oposición más notorio es el Arturo Frondizi, quien en el año anterior publicó el libro Política y Petróleo en el que rechazaba los acuerdos por entender que eran “una ancha franja colonial cuya sola presencia sería como la marca física del vasallaje”. Sin embargo cuando le tocó ocupar la Presidencia de la República, apoyado por Perón, no tuvo empacho en dar un giro de 180° y concesionar el petróleo nacional. Tiempo después lo justificaría afirmando que, dado el cambio de la realidad económica nacional, había que tomar decisiones drásticas e ingratas. “En una palabra, o se salvaba el prestigio intelectual del autor de Petróleo y Política o se salvaba el país. No vacilé en poner al país por encima del amor propio del escritor”, explicó.