Los legisladores provinciales, con diversos escritos, dijeron no poder dar fe de la afirmación. En cambio, Moisés Lebensohn fue contundente: “Es verdad fue orador en dicho acto el diputado nacional Arturo Illia, quien se refirió en su disertación a los problemas institucionales del país. Que no son exactos los términos que le atribuyen a dicho diputado en la pregunta formulada. El Dr. Illia expresó la solidaridad del radicalismo con el Dr. Balbín, a cuya prisión aludió como una definición del momento político argentino. Se refirió en términos generales a la situación de la justicia y a la necesidad de que esta garantice su imparcialidad en su independencia ante los poderes políticos, lo que no ocurre en el momento actual, dando como prueba de su aserto, la presencia de las más altas magistraturas judiciales en actos políticos del régimen gobernante”.