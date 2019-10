Aunque lo más interesante de la sesión estaba por venir, y fueron las palabras del propio Sammartino para defenderse de las acusaciones. Dijo el legislador en su último discurso en el recinto de la Cámara de Diputados antes de su expulsión: "No hemos venido aquí a ensayar reverencias frente al látigo ni a bailar lanceros. Esta no es una boíte de moda, ni un club social. Esta es la Cámara libre de un pueblo libre y un presidente de la República no puede hablar como el jefe de una tribu al compás de tambores de guerra, para despertar el odio o la adhesión de las turbas ululantes. ¿Hemos planteado acaso alguna cuestión cuando el presidente dijo, el 23 de junio último, que éste era un pueblo en el que había diez millones de vagos, o cuando expresó que es un pueblo de acomodaticios?”. Sin embargo la decisión ya había sido tomada, y tal como lo dejaba entrever el propio acusado, no se la había adoptado en el Parlamento sino en las oficinas de Casa Rosada. El presidente Perón había decidido que Sammartino no fuera más diputado y sus legisladores actuaban en consecuencia.