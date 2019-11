— No. Soy muy fan de La conjura de los necios. El protagonista (Ignatius Reilly) escribía cartas de quejas. Me pareció gracioso mandar una por algo tan insignificante. Aparte tenía bastante tiempo. La respuesta fue automática: me agregaron al MSN, una extinta forma de comunicación que teníamos los humanos en esa época, y me empezaron a chatear. Recuerdo la foto del chat: era una vaquita. Era todo tierno, porque era una empresa medio pelo que se compraba en mi casa. Chateamos y me explicaron el proceso de cómo hacían el queso. Larguísimo. Les dije que sólo me interesaba saber la verdad. Y dijeron: “Lo hacemos con una máquina, moliéndolo. No es rallado, tenés razón. Te pedimos mil disculpas”. Disculpas aceptadas.