“Los médicos no se explicaban por qué me pasó, ya que generalmente le sucede a personas mayores de 50, 60 años”, cuenta en diálogo telefónico con Infobae. Luongo cree que un causante fueron “los nervios y el sufrimiento” de no poder ver a su hijo Giovanni, de 9 años y que vive en Oberá, Misiones, debido a un conflicto familiar que mantiene desde hace años con su ex pareja.