Como le sucede en cada carrera en la que participa, la presencia del francés no pasó desapercibida. Los pies desnudos llamaron la atención a su alrededor. Es una costumbre que repite desde julio de 2015. "La gente me mira y se sorprende. Pero no soy un loco", suelta entre risas este hombre delgado y espigado que no tiene reparos en enfrentar adoquines, caminos pedregosos, asfaltos caldeados o bien fríos como en la jornada de hoy, días en los que compensa la falta de calor corporal vistiendo varias "capas" debajo de su remera.