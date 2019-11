La Cámara Civil (tribunal superior del juzgado de “la jueza inexperta”) realizó una rápida investigación y decidió-por unanimidad- elevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque los hechos denunciados eran tan graves que superaban el rigor disciplinario que podían aplicar los camaristas. Ante el Tribunal de Disciplina de la Cámara Civil había dicho que “Quiero destacar que conforme a la solvencia moral que me anima y a los fuertes principios éticos que me fueron inculcados por mis mayores, la única y absoluta responsable intelectual de la sentencias de las causas que tramitan ante el juzgado a mi cargo, es la suscrita, quien jamás ha delegado en persona alguna perteneciente o no a esta institución la tan delicada, y delegable, y honrosa función que me fuera encomendada, la de impartir justicia”.