“Esa sentencia es la consecuencia de recurrentes planteos que solemos escuchar de defensores y defensoras de que no se puede hacer referencias a la violencia de género porque no están contenidos en el tipo penal. El defensor decía que como no había moretones o daño físico no se podía sostener que no había consentido”, declaró la jueza en diálogo con La Mañana de Neuquén.