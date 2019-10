Su madre, su hija y su novia conversan en el living. Pasaron solo unos minutos de charla, cuando él empieza a rapear y a tirar algunas rimas que está componiendo. Su tobillera electrónica no le permite recorrer toda la extensión de su casa. Sólo puede llegar hasta la puerta y hasta un sector de la parte de atrás. No es un casa grande, pero para Simón estar acompañado de su familia no tiene precio. “Quiero estar afuera y salir a pasear, pero acá estoy con la gente que más amo”, asegura.