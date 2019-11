En la adolescencia experimentó un cambio en su fisonomía. Adelgazó. Llegó a pesar cerca de setenta kilos. Comprobó que todas las promesas de bienestar anímico eran falsas: el trauma seguía existiendo. No se sacaba la ropa en público, no se sentía a gusto con su cuerpo, las críticas no habían desistido. Su felicidad era ambigua. “Salí reina de mi grado y hasta me postulé para reina del colegio. Era el boom de los chicos y empecé a tener levante. Cuando era chica me gustaban todos pero todos gustaban de las lindas. En la secundaria, me empezaron a dar bola. ‘Ahora que es flaca es tremenda puta’, ‘cuando era gorda era más simpática, ahora está re agrandada’, ‘igual deberías bajar unos kilitos más’, me decían”. El castigo social no había adelgazado.