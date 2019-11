Para obtener la libreta, ambos deben ser mayores de 18 años, no estar unidos por vínculos de parentesco, no tener registrada otra convivencia de manera simultánea y mantener la convivencia durante un período no inferior a dos años. Mientras que el cese de la unión puede ser solicitado por los dos convivientes o por uno solo de ellos expresando una de las causales de la ruptura.