"La ley Argentina no obliga a casarse, pero a pesar de eso, ustedes insisten", dice el juez Marcelo Poczter a los novios que están listos para dar el sí. No se trata de una ceremonia como cualquier otra, no lo hacen en alguna de las quince oficinas del Registro Civil de la Ciudad. Esta vez lo harán en una de las postales porteñas más emblemáticas: el Club de Pescadores, en la Costanera.