En julio de 1983 tuve que viajar a México para realizar una tarea que me solicitó una vieja amiga. Antes de partir, un dirigente radical me preguntó si me interesaba conversar con el doctor Esteban Righi y contesté, como corresponde, que sí. De esta forma conocí a quien había sido el ministro del Interior del presidente Héctor J. Cámpora y le hice un reportaje que se publicó en la revista Humor. Pero no es a ese encuentro con el Bebe Righi al que me quiero referir.