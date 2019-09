Esta no es una historia más. Es la historia de un gran fracaso que hundió a Chile entre 1970 y 1973. Con el sueño de una revolución socialista "con vino y empanadas", el presidente Salvador Allende Gossens llevó a su país a un golpe militar. Dividió a la sociedad al comenzar su gestión cuando afirmó: "Yo no soy el presidente del Partido Socialista; yo soy el presidente de la Unidad Popular. Tampoco soy el presidente de todos los chilenos. No soy el hipócrita que lo dice, no. Yo no soy el presidente de todos los chilenos".