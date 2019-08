"Me puso bajo su manto protector y me decía 'no te va a pasar nada'. Es difícil explicar a gente que no ha estado en esa situación cuán significativo fue eso para mí. Sentía que le importaba a alguien" dijo Enmark tiempo después. Aclaró que el otro ladrón le provocaba pavor pero que todo era distinto con Olofsson.