Hacia fines de 1979, una misión de la Internacional Socialista (IS) logró autorización para visitar Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay, cuatro países bajo dictaduras militares. Tras ese viaje, los líderes de la IS se reunían en París, en el Hotel Meridien, donde por supuesto había infinidad de periodistas. Durante la madrugada, Gabetta recibió un llamado: era Jean Christophe Mitterrand, hijo del líder Francois Mitterrand. A su vez, Jean Christophe era parte de France Presse, como miembro del servicio diplomático de la agencia. “Me preguntó: ‘¿Qué pasa que no hay ningún periodista acreditado del Servicio para América latina en el Meridien?’".