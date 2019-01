El 22 de enero, en Olivos, recibió a los diputados de la Juventud Peronista que se oponían a esa reforma. Pero se estrellaron contra un muro. En lugar de una audiencia privada, Perón los recibió con un discurso televisado que les sonó a castigo: "A la violencia no se le puede oponer otra cosa que la violencia, y el que no esté de acuerdo o no le conviene… ¡se va!".