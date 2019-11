Lo que no supieron los Kennedy hasta que ya era tarde fue que habían dado un golpe en vano. La toma de La Paz formaba parte de un levantamiento mayor contra la dictadura. Que había sido abortado sin que ellos lo supieran. “Mis tíos son aliados del teniente coronel Gregorio Pomar, militar democrático. En 1932, se paró el levantamiento que tenía su Comando Central en Concordia y el grupo de La Paz no recibe el informe. Es decir, no vino el refuerzo desde el norte y la revolución fracasó. Hay varias versiones: unos dicen que el intermediario no simpatizaba con los Kennedy y demoró el aviso; otros, que hubo problemas de comunicación”, contaría años después Mario Crespo, hijo de Amalia Kennedy, hermana de los rebeldes.