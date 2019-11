Y es que en su historia hay diversidad dentro de la diversidad. Sofía no se operó ni las mamas ni los genitales, no empezó una terapia hormonal y dice: “Siempre fui gordita pero siempre tuve buena salud. No tengo complejos. Desde los 14 años, cuando pude empezar a vestirme como quería, me acepto como soy. Me gusta disfrutar de la vida, no andar amargada”. Sofía es modelo, no sólo de fotos sino de pasarela. “Claro, las mujeres trans no somos todas iguales. Yo soy parte de esa diversidad”.