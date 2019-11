Esteban fue el primero en enterarse del derrumbe. Apenas cortó, se subió a su moto y manejó lo más rápido que pudo por la General Paz. Luego fue el turno del papá, Jorge, que todavía no puede enfrentar la cámara. “Lo había llamado 15 minutos antes para que venga a casa al día siguiente porque era mi cumpleaños. Me cargó porque tenía las reposeras en el baúl del auto, con la arena y el regalo. ‘Te dejo porque me voy a bañar’, fue la última frase”, le cuenta a Infobae.