“Irreal. Lo único que puedo decir en este momento. Esta fue la ultima foto que nos sacamos juntos. Siento que de un momento a otro mi otra mitad estaba destruida. Tengo el placer de decir que no me quedé con ganas de nada, que no nos quedó ningún pendiente. Como siempre el amor predominaba en nosotros y jamás fue necesario recordárnoslo. Me rompe el corazón que te hayas ido, no tanto porque voy a extrañarte, sino porque todavía no caigo. Constantemente espero que me llegue un WhatsApp tuyo y sea un 'buenas noches, mor’ y que puedas ver lo lindo que quedó el disfraz. Que podamos ir disfrazados de Sasuke y Naruto. Que nos demos el amor que nos dábamos siempre”, redactó.