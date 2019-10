El Presidente francés consideró el comentario agraviante y misógino. Y Brigitte no se quedó callada, justamente porque el agravio es una forma de eructo contra lo que ya no se puede hacer, una irreverencia de apología arcaica. “Además de mí, todas las mujeres se vieron afectadas. Las cosas están cambiando. Todo el mundo debe estar consciente de eso. Hay cosas que ya no se pueden decir y cosas que ya no se pueden hacer", remarcó.