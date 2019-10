“Me gusta ver muchas mujeres empoderadas. Me gusta ver tanta sororidad. Me gusta ver tanto acceso a la información. Me gusta ver tantos pañuelos verdes. Siento que aprendo muchísimo”, me dice Uma, mientras elige los huevos revueltos –que jamás desayuné, empedernidamente dulcera-, queda en juntarse con sus amigas en los talleres que les interesan y me pelea por un piercing que a mi todavía me acobarda y malabareo el permiso en negociaciones por no llevarse materias y pedaleos (porque la maternidad nueva es tan clásica como el susto), y la diferencia no está en pensar parecido o diferente, sino en dejarse interpelar por la diferencia.