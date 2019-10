-Sí. Me ayudaba la señora de la limpieza. En la oficina había un baño que tenía ducha. Me decía que fuera a las seis de la mañana para que pudiera ducharme, cambiarme y desayunar. A las nueve estaba listo para empezar el día. A la salida me sacaba el traje y lo dejaba guardado en la empresa. Me ponía un jean, una camisa , y salía a deambular.