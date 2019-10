Gallo agradeció la mención de Fernández e indicó a su vez que recibió un llamado de la futura intendente de Moreno -donde vive y milita en el Movimiento Evita- Mariel Fernández. “Gracias a dios ganó. Es una esperanza más porque me prometió trabajo en blanco. Me llamó y me dijo que me iba a acompañar, como lo hizo mucha gente. Me llamaron de todos lados”, describió. Con más del 58% de los votos, la dirigente del Movimiento Evita se convertirá el próximo 10 de diciembre en la primera intendenta en la historia del distrito.