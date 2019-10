Odd Man Out cuya traducción sería la expresión “Sapo de otro pozo”, es la última propuesta de esta compañía teatral a oscuras en coproducción con las compañías Theatre C y Cuchame del off de Broadway. La obra cuenta la historia de vida de un músico ciego que busca realizarse entre las ciudades de Buenos Aires y Nueva York. Una vivencia enriquecedora que pone en jaque nuestros prejuicios. En 2020, “Sapo de otro pozo” viajará a Estados Unidos, la idea es lanzarla en inglés interpretada por un elenco norteamericano que previamente se capacitará en Argentina.