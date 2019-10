Segundo: se propone que cualquier persona pueda denunciar la violencia y para eso proponen que los delitos sean de acción pública. Hay que distinguir las situaciones de violencia que son delitos de las que no lo son. En los casos en que son delitos, salvo frente a lesiones leves y violencia sexual, en los demás supuestos ya son delitos de acción pública, en los que cualquier persona puede realizar una denuncia. De todas maneras, el punto es que el Estado debe actuar siempre, cualquiera sea la forma en que toma conocimiento de la situación y cualquiera sea la conducta de violencia. Ahora, esa actuación no necesariamente debe ser en el marco de un proceso penal obligando a la mujer a llevar adelante una causa judicial para la cual puede no estar preparada emocional y materialmente. Lo que está detrás de esto es el respeto por la autonomía de las mujeres. Es importante que nos involucremos y acerquemos nuestra asistencia y acompañamiento a una mujer que está atravesando una situación de violencia, pero no necesariamente imponiéndole una denuncia que sin redes y contención, probablemente no pueda sostener.