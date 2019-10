-Acá venía la secretaria de Fernando Gugliese, el dueño de los que hacen esto… hizo todo lo de Tierra Santa, los que están en la calle Corrientes, los de Olmedo, Tato Bores, Calabró… Entonces viene Maria José y se pone a llorar… Me contó que se quedaban sin laburo porque la empresa estaba colapsando… Pero pará no te apurés, le dije… ¿Por qué no le decís que venga al dueño? Lo convence para que venga y lo primero que me dice cuando llega es que no cree en nada ni en nadie, que es agnóstico y escéptico… El tipo es un personaje bárbaro… abogado, pintor, músico, un tipo fenómeno… Pará, le dije… ¿Yo te pregunté qué sos vos?… Vos sé lo que vos seas… yo no te pregunto dejame hacer lo que yo sé hacer… a los tres meses me llama la secretaria y me dice Fernando quiere hablar con vos… Y él me dice mirá yo sigo siendo agnóstico pero acá cambió todo… y te debo un regalo, te voy a sorprender… ¡Y me trajo este Gauchito Gil!