Entre la gente que se turnaba para tomarse una foto, Pereyra le contó a Infobae: “Todavía no he caído. No sabía lo que iba a pasar, si finalmente lo iba a poder tener”. Su esposa María Cristina y sus hijas Diana y Fernanda no se separaban de su lado. Y detrás suyo observaba con satisfacción Carlos López, un veterano que fue herido junto a Pereyra en la misma acción en Monte Harriet.