-Me acerqué y le pregunté: “¿Vos sos Astiz?”. “Sí, ¿vos quién sos?”. “Vos sos un hijo de puta que todavía tiene cara para andar por la calle”. Y me miró de costado, con asco. Ahí le pegué un golpe de lleno en la cara, se fue para atrás y se dobló. Le pegué una patada en las bolas, más patadas y trompadas hasta que me agarró como para tirarme, pero no pudo. Le seguí pegando en la cabezota y le metía los dedos en los ojos, gritándole “hijo de puta, criminal, asesino”. Fue un desahogo. Ya estábamos en medio de la ruta y se había armado una caravana de autos. Todos mirando la pelea. En eso me levanta de atrás un amigo, Roby Eiletz, que me dijo “dejálo Chaveta” y me llevó en su auto.