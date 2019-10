Sobre los impedimentos que acarrea su discapacidad ríe al asegurar: “Desde que soy chiquito tomo dos pastillas: nodarbol y pacientol. ¡Claro que me cuesta estar acá! Pero si me quedara en todo lo que me cuesta no haría nada de todo lo que hago. Hoy quería venir. De hecho, no me gusta Buenos Aires, pero hoy me resulta amigable por primera vez en mi vida. Y eso que vengo diez veces por año para atenderme”