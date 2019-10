“En Facebook nos hicieron comentarios muy feos. Me angustié mucho y decidí no leer más. Todo lo que pasó después fue muy triste porque muchas alumnas vieron los comentarios y estuvieron mal. Sus papás no las dejan ir más por las cosas que les han dicho y todo lo que se generó. Yo le saco lo positivo: que se empiecen a romper esas estructuras mentales. No le faltamos el respeto a nadie. Es un estilo de baile como cualquiera. Tiene su técnica, es difícil y nos dio mucha bronca. Esta noche a las 23 vamos a subir todas un video ‘twerkeando’ en defensa a lo que pasó", expresó la joven de 21 años, quien completó: “No fue con intención de nada en especial. Nunca pensé que podía pasar todo esto”.