“Soy hincha de Boca por elección, soy hincha de Almagro por herencia, pero estoy en proceso de divorcio con el fútbol local, con eso que dan en llamar Superliga, que por ahora de Superliga no tiene nada. Liberté, égalité y fraternité. Por supuesto. Pero si tengo que priorizar de las tres me quedo con la igualdad. Me alejo de los fanatismos, no tengo ídolos, pero cuando hablan de (Emanuel) Ginóbili me suelo poner de pie. Soy de libra, pero no me gusta que me digan ‘vos sos un periodista equilibrado’, porque eso me suena a que si hay tres para un lado tiene que haber tres para el otro y no necesariamente tiene que ser así”.