Recuerdo que ese día Marcelo vestía traje y chaleco, sin corbata. Tenía el pelo largo con colita. Me pareció más lindo que en la tele. Un vikingo. Como me pasó con Ernesto (Tenembaum) y otros integrantes de esa redacción tuve el deseo inmediato de querer ser su amigo. Su generosidad me lo permitió. Estuvimos cerca y lejos pero nunca se interrumpió la corriente intensa de cariño y admiración que se inauguró ese día.