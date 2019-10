Aunque por momentos parecía distante o guardarse sentimientos para sí, Zloto sabía agradecer, abrazar y apreciar lo que hacían sus compañeros de trabajo. Cinco años atrás le dije que me gustaría trabajar con él. Sin pensarlo me dijo que a él también y me sumó a La vuelta de Zloto. Fue una visagra en mi vida y le agradezco que me haya dejado ser. Hasta me permitió algunas 'locuras’. Por ejemplo el viernes anterior a la elección presidencial del 2015 le llevé una sorpresa para saltar el cepo de la veda: cociné y preparé una degustación de los postres favoritos de los candidatos; entre ellos el brownie de Mauricio Macri, la pasta frola de Daniel Scioli, queso y dulce como le gusta a Sergio Massa y cheescake para Margarita Stolbizer. Aunque entre lo dulce y lo salado siempre prefería comer un sanguchito abrió grandes los ojos, le sacó foto a la mesa y llamó a Estela, su mujer, para contarle que haríamos una columna con esas cosas ricas. Estaba entusiasmado y contagió entuasiasmo. A mí me subió la autoestima y me liberó de muchos prejuicios y autocensuras. Podría decirse que me liberó profesionalmente hablando.