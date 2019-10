Un amigo le había enviado la publicación de la Embajada británica con las postulaciones. “Si vos mandás, yo mando”, contó que le dijo. La idea, finalmente, se le atravesó. Se entusiasmó, pidió ayuda, editó sin ser un experto en edición y lo envió. Quedó entre los diez finalistas pero se reservó la noticia para no fabricar expectativas. Una noche, un amigo se quedó a dormir en su casa. El fervor traicionó su falsa indiferencia: se lo comentó en medio del desvelo. Al otro día, a las once de la mañana, recibió un mail de la embajada que decía que querían contactarse con él. “Me dijeron que era el video que más les había gustado. Mi amigo y todos en mi familia se emocionaron casi tanto más que yo”.