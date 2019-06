"Empezamos a marchar por las filas de los soldados ingleses -narró su incursión de regreso al continente-. A medida que íbamos avanzando por el muellecito, nos cargaron en una especie de lanchón y de ahí nos llevaron hacia el barco en el que nos iban a trasladar. Yo les pregunté a dónde nos iban a llevar. 'Vamos a ir a un barco, los vamos a revisar y dar de comer'. '¿Y en qué barco?', le pregunté. 'El Canberra', me dijeron. Yo me reía para adentro: 'Estos tarados no saben que al Canberra se lo hundimos'. Cuando subí al barco, decía Canberra por todos lados. Se lo comenté al capitán Reed y se rió. 'Es cierto, nos pegaron un cuetazo', me dijo y me mostró una zona que había sido arreglada, un lateral del barco muy lejos de la línea de flotación. Los mal informados éramos nosotros", rememoró Milton.