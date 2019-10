Muy contenta con la distinción, la médica reveló cómo llegó a participar en esta convocatoria: “Me preguntaron si me interesaba, dije que sí, pero no sabía bien cómo era el procedimiento. Me pidieron que detallara el ámbito en que trabajo y cuáles eran mis expectativas, y yo dije que desde hace décadas vengo luchando por los derechos de las mujeres en general y más específicamente por los derechos sexuales y reproductivos”.