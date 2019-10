“No me sirve que el restaurant tenga un tinte político, no somos K, ni macristas ni nada. Quiero que la gente entienda que fueron muchos años de sacrificio para que en una hora se vaya todo al diablo, porque cuando pasa algo así la gente no viene más. Pelearse no ayuda, siempre trato de guardar mis pensamientos sobre fútbol o política”, agregó el propietario del Timón de Jesús.