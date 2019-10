Entonces, Casero aseguró: “No soy ningún macho. Soy tu cliente, boludo. Son tus clientes. Lamentablemente no tenés clientes peronistas”. Al escucharlo, los presentes lo ovacionaron y el actor continuó: “Me parece una barbaridad. Tené la seguridad que tengo medio millón de personas en Twitter y la cagada va a ser para vos y para tu negocio. Porque hiciste muy mal negocio al tratarme así. Cometés un error. Yo tengo 60 años, 20 años menos que vos, así que a mí no me digas que sos viejo. Y es tu responsabilidad, tu generación de mierda, que nosotros estemos así”.