“El chico me pidió guita para la SUBE. Yo le dije que si quería viajar, yo me ofrecía a pagarle el trayecto con mi tarjeta. En un momento me preguntó qué tenía en la riñonera, le respondí que tenía los puchos y algunos documentos y así de la nada me empezó a pegar y a intentar robarme”, le dijo el periodista a Infobae en una conversación telefónica.