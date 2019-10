Yo había leído mucho sobre el alzheimer y los hallazgos de la neurociencia, pero solo enfrentándome al padecimiento íntimo de mi madre me di cuenta de que la memoria lo es todo. Sin ella no hay identidad ni funcionalidad. Sin memoria no somos nosotros. Ni siquiera somos la sombra de lo que fuimos. Supongo que vislumbré el principio del fin hace dos diciembres cuando mi mujer Verónica y yo pasamos un fin de años a solas con ella. Mamá ya no podía mantener una conversación coherente, entonces yo comencé a preguntarle por su infancia. Y ella repasó con nombres propios y lejanos aquellos tiempos de heridas y privaciones.